Incidente domestico per Piero Angela, sta bene ora a casa

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Piccolo incidente domestico all'avambraccio per Piero Angela (91 anni a dicembre) decano dei divulgatori scientifici della tv e amatissimo dai telespettatori. Angela comunque ora sta bene ed è già rientrato nella sua abitazione. Dopo un controllo all'ospedale romano Sant'Andrea il giornalista è tornato a casa con la moglie, ma ci tiene a far sapere attraverso la sua portavoce che le sue condizioni sono migliorate, e soprattutto a ringraziare tutti coloro che lo hanno riempito di messaggi e telefonate e incoraggiamento anche attraverso i social, un abbraccio speciale va "al mio pubblico - ha detto Angela - che vedo ancora con affetto mi segue e si preoccupa per me". (ANSA).