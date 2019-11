Sassoli a Skopje, abbiamo futuro comune

(ANSAmed) - SKOPJE, 5 NOV - La Macedonia del Nord merita un posto nella famiglia dell'Unione europea, e la speranza è che i dubbi emersi nel recente Consiglio Ue vengano presto superati e si possa giungere in tempi rapidi all'avvio del negoziato di adesione. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, intervenuto oggi con un discorso al parlamento di Skopje. In visita da ieri nella capitale macedone, la prima in un Paese non appartenente alla Ue, Sassoli ha invitato i macedoni a non perdere la speranza e a mantenere l'entusiasmo per l'Europa.

"La vostra amarezza e delusione sono anche le nostre, poichè siamo convinti di avere un futuro comune chiamato Ue", ha detto il presidente dell'Europarlamento secondo il quale il no all'avvio del negoziato con Bruxelles non è un blocco ma un piccolo arresto, dal momento che un gran numero di Paesi, governi, istituzioni europee sono convinti che la Macedonia del Nord dovrebbe cominciare il negoziato il più presto possibile