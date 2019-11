Bassetti, spero anche in Cielo luna park

(ANSA) - PERUGIA, 5 NOV - "Spero di ritrovare anche in Cielo un luna park, poi la forma la deciderà il Signore": è l'auspicio con cui il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia e Città della Pieve, nonché presidente della Cei, ha salutato le famiglie dei giostrai del luna park allestito nel capoluogo umbro alle quali ha fatto visita. Come avviene ogni anno da quando è presule.

Nel dire che "anche in Cielo avremo un luna park", il cardinale - si legge in una nota della diocesi - si è ispirato, come lui ha sottolineato, "a un bellissimo pensiero di Giorgio La Pira quando era sindaco di Firenze, che, in piazza del Duomo, disse: 'Sicuramente in Paradiso ritroveremo il campanile di Giotto e la Nona sinfonia di Beethoven'". "Quindi - ha aggiunto - l'arte e la musica ma anche l'aspetto ludico della vita, perché dicono le Sacre scritture che Dio ama giocare con gli angeli".