Xi invita Di Maio al tavolo dei leader

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, oggi a Shanghai, in Cina, per il China International Import Expo (ciie), parteciperà questa sera, in via straordinaria - secondo quanto si apprende - alla cena di benvenuto offerta dal presidente cinese Xi Jinping ai capi di Stato e di governo. Tra gli altri, sarà presente anche il Presidente francese Emmanuel Macron. All'evento, in formato ristretto, Di Maio è stato invitato dal presidente Xi Jinping.