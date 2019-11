Travolti su Aurelia, 4 agenti feriti

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 4 NOV - Incidente stradale con tre feriti gravi, tra agenti della municipale e carabinieri, sulla variante Aurelia tra Torre del Lago e Viareggio (Lucca), all'altezza di Bicchio dove il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni. Secondo una ricostruzione, polizia municipale di Viareggio e carabinieri di Torre del Lago erano intervenuti per mettere in sicurezza la variante Aurelia per la presenza di un carrello perduto da un mezzo. Mentre erano sul posto una Bmw condotta da un uomo li ha investiti. Feriti una vigilessa di 54 anni, trasferita in codice rosso con l'elicottero Pegaso all'ospedale di Cisanello a Pisa, un suo collega di 53 anni, trasportato in ambulanza all'ospedale Versilia in codice rosso, mentre una donna carabiniere di 29 anni è stata portata in ambulanza, sempre in codice rosso, al Cisanello. Tutti hanno riportato politrauma. Secondo quanto appreso la vigilessa è la più grave. C'è anche un quarto ferito, lieve, un carabiniere che si è fatto medicare all'ospedale Versilia.