Di Maio, Conte ha la nostra fiducia

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - "Conte ha tutta la nostra fiducia e io sono una persona concreta, rispondo a scenari concreti, non ai se o a previsioni approssimative". Lo dice il ministro degli Esteri e leader del M5S Luigi Di Maio rispondendo, nel libro "Perché l'Italia diventò fascista (e perché il fascismo non può tornare) in uscita mercoledì 6 dicembre da Mondadori/ Railibri", a Bruno Vespa che gli chiede": "Se per caso il governo dovesse cadere voi proseguireste l'alleanza con il Pd con un altro presidente del Consiglio o preferireste le elezioni?".