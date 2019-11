Conte,molto da fare per garantire lavoro

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - "Il tessuto sociale ed economico del nostro Sud sta soffrendo da diversi lustri, e registro con grande preoccupazione la crisi demografica con un crollo senza precedenti del tasso di natalità e crescente emigrazione verso nord e estero". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla presentazione del Rapporto dello Svimez (Associazione per lo SvIluppo dell'industria nel Mezzogiorno), sottolineando che "molto resta da fare per assicurare adeguate prospettive occupazionali". Conte, primo presidente del Consiglio a partecipare alla presentazione del Rapporto Svimez, sottolinea che "le disuguaglianze si accrescono. La crisi ha determinato un sentimento di disagio nelle comunità insieme al senso di declino percepito come inesorabile soprattutto dai più giovani, con il diffondersi di sfiducia e rassegnazione che hanno un fondamento oggettivo e razionale".