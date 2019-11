Conte, valutare nel tempo r.cittadinanza

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Il Reddito di cittadinanza "non va valutato in un lasso temporale così breve. Direi che va valutato in un periodo molto più lungo". Così il premier, Giuseppe Conte, a margine del Rapporto Svimez, che ha considerato 'nullo' l'impatto della misura sul lavoro. Per Conte "sicuramente" il Reddito "va implementato nella fase attuativa. E quindi è importante lavorare su quelli che sono i capitoli più complessi di questa riforma, dal punto di vista strutturale e burocratico: formazione e occupazione. Dobbiamo lavorare tanto su questo versante e la ministra Catalfo ci sta lavorando".