Conte, questa non è manovra di tasse

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - Il premier Giuseppe Conte, secondo quanto sottolineano fonti di Palazzo Chigi, è fortemente deciso a contrastare il tentativo di far passare questa come la "manovra delle tasse". "È una manovra che ha evitato il già programmato aumento dell'Iva per 23 miliardi, che avrebbe avuto un impatto negativo su consumi e famiglie. Non può essere raccontata come una 'manovra delle tasse' solo per la presenza di alcune specifiche e limitate misure volte a tutelare l'ambiente, la salute dei cittadini e che danno un indirizzo green al paese", è il ragionamento del premier.