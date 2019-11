Ambasciatore tedesco, l'Afd preoccupa

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - I successi elettorali del partito tedesco di estrema destra Afd sono "una novità preoccupante ma manteniamo anche una visione più ampia: anche in questi land dell'Est c'è ancora un 75% di consenso democratico". Lo ha detto l'ambasciatore tedesco a Roma Viktor Elbling, ospite di un forum ANSA dedicato alla caduta del Muro di Berlino. "Dalla riunificazione tra Est e Ovest - ha aggiunto - sono stati investiti 2.000 miliardi di euro in trasferimenti finanziari verso l'Est ma dobbiamo ancora lavorarci".