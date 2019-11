5 speleologi salvati da grotta allagata

(ANSA) - TRENTO, 4 NOV - Sono salvi cinque speleologi altoatesini bloccati da ieri sera nella grotta "Bus del Diaol" di Patone di Arco allagata a causa del maltempo. Per tutta la notte i soccorritori, coordinati dalla protezione civile trentina, hanno condotto una complessa operazione di salvataggio conclusasi questa mattina.

A bloccare i cinque escursionisti, sulla via del rientro, è stato è stato uno dei sifoni presenti nella grotta, che si è chiuso dietro di loro riempiendosi di sabbia e acqua. Situazione resa ancora più complicata dalla presenza di due cascate di acqua che continuavano ad alimentare il sifone. Grazie alle pompe ad immersione e ad un sistema di tubi, i soccorritori hanno deviato l'acqua delle due cascate per evitare che il sifone continuasse a riempirsi. Quindi hanno tolto il deposito di sabbia che ancora ostruiva il passaggio, fino ad arrivare nel luogo dove erano rimasti bloccati i cinque escursionisti.