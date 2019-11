41 migranti trovati in un tir in Grecia

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - Erano 41, e non 80 come precedentemente riportato da diversi media greci, i migranti privi di documenti ritrovati stipati in un camion frigorifero in un'autostrada nel nord della Grecia. Lo riferisce Ekathimerini.

Secondo le prime notizie, i migranti verrebbero tutti dall'Afghanistan anche se la polizia sta eseguendo controlli di identità per confermarlo. Il camionista, un georgiano, è stato arrestato. L'impianto di refrigerazione non era in funzione al momento del fermo.