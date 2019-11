Wta Finals, Barty è la nuova 'maestra'

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - La nuova 'maestra' del tennis mondiale è Ashleigh Barty. Nella sfida per il titolo delle Wta Finals a Shenzhen, l'australiana, numero uno del mondo, ha sconfitto per 6-4 6-3, in un'ora e 26 minuti, l'ucraina Elina Svitolina, numero 8 del ranking mondiale e campionessa uscente.