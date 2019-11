Cinema: incassi Usa, in testa Terminator

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Il ritorno di Linda Hamilton, di nuovo in coppia con Arnold Schwarzenegger per il sesto capitolo del franchise Terminator (Terminator - Destino oscuro) ha deluso le attese, secondo gli analisti, al botteghino americano: appena 29 milioni di dollari al debutto per la pellicola diretta da Tim Miller e di nuovo con James Cameron produttore.

Nel weekend hanno debuttato anche Harriet, il film d'animazione Arctic Dogs (realizzato dall'italiano Iervolino), Motherless Brooklyn con Edward Norton. Per il secondo e terzo posto al b.o. Usa è battaglia tra Maleficent: Mistress of Evil e Joker: entrambi intorno ai 12.5 milioni di dollari nel fine settimana. Joker potrebbe sfiorare nel totale i 300 milioni di dollari dall'uscita 5 settimane fa (934 milioni worldwide) e diventare il settimo più grande successo americano di adattamento di un fumetto DC Comics. Quanto al secondo capitolo di Maleficent siamo intorno, secondo i dati Mojo, a 84 milioni di dollari per incasso Usa, 383 milioni worldwide in tre settimane. (ANSA).