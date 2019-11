Boxe: Canelo fa storia, ora ha 3 titoli

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - Saul 'Canelo' Alvarez entra nella storia della boxe. Il pugile messicano battendo nella notte italiana il russo Sergey Kovalev nel match valido per il Mondiale WBO dei mediomassimi, diventa il primo boxeur a detenere contemporaneamente cinture iridate in tre categorie di peso: medi, supermedi e, da stanotte, anche mediomassimi. Sul ring dell'MGM Grand Garden di Las Vegas, 'Canelo' ha strappato il titolo al 36enne Kovalev per KO nell'undicesimo round. Il suo palmares parla adesso di 53 vittorie, di cui 36 proprio per KO, una sconfitta e due pareggi. Per riuscire nell'obiettivo, il 29enne messicano aveva rinunciato a una terza sfida con Gennadiy Golovkin che in termini economici gli avrebbe fruttato molto di più: "sono qui per fare la storia", ha spiegato prima del match.

Ci è riuscito: era già campione del mondo dei pesi medi per le sigle WBA, WBC, IBF (categoria fino a 72 kg) e e inoltre detiene il titolo WBA dei supermedi (categoria fino a 76 kg), a cui si aggiunge adesso la cintura WBO dei mediomassimi (79 kg)