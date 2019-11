Turchia, prigionieri Isis in loro Paesi

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - La Turchia "non è l'albergo di nessun terrorista dell'Isis", i componenti del gruppo catturati "verranno rimandati indietro nei Paesi di provenienza": lo ha detto il ministro dell'Interno turco, Suleyman Soylu. Lasciare alla sola Turchia la gestione della questione "non è solo inaccettabile, è irresponsabile", ha detto il ministro criticando la politica migratoria dell'Ue, che dimostra di avere "zero umanità".