Stupro Roma, arrestato il secondo uomo

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - E' stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Roma il secondo presunto responsabile dello stupro di gruppo di una ragazza avvenuto a maggio in un locale di pertinenza della nota discoteca Factory a Roma. Secondo quanto si è appreso, si tratta di un tunisino di 35 anni che lavorava quella sera come addetto alla sicurezza del locale. Ad incastrarlo il Dna trovato sui vestiti e addosso alla vittima.

L'uomo, che dopo i fatti aveva lasciato l'Italia, è rientrato ieri a Roma con un volo dalla Tunisia ma ad attenderlo all'aeroporto di Fiumicino c'erano gli agenti della Squadra Mobile in collaborazione con la polizia di frontiera.