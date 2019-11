DiCaprio e Greta, insieme per il clima

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Leonardo DiCaprio e Greta Thunberg: la star di Hollywood e la ragazzina che ha sfiorato il Nobel per la Pace insieme. E' una foto postata dal premio Oscar sul suo profilo Instagram, spesso usato per lanciare campagne per la salvaguardia degli animali e del pianeta. L'attore è un attivista ambientalista da sempre e Greta è la star della lotta contro i cambiamenti climatici. "GretaThunberg è diventata una leader del nostro tempo. La storia ci giudicherà per ciò che dobbiamo garantire alle generazioni future. Spero che il messaggio di Greta sia un campanello d'allarme per i leader mondiali e che faccia capire che il tempo per non agire sia finito. È grazie a Greta e ai giovani attivisti di tutto il mondo che io sono ottimista su ciò che riserva il futuro. È stato un onore passare del tempo con lei - ha scritto DiCaprio - Lei e io ci siamo impegnati a sostenerci l'un l'altro, nella speranza di assicurare un futuro più luminoso per il nostro pianeta". DiCaprio, con questo endorsment alla Thunberg ha ribadito la sua vicinanza ai giovani di #FridaysforFuture, in avvicinamento al nuovo sciopero globale del 29 novembre Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) in data: 1 Nov 2019 alle ore 10:22 PDT (ANSA).