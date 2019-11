Cori anti Napoli, stop 1' match a Roma

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - L'arbitro Rocchi ha sospeso la partita Roma-Napoli, al 24' del secondo tempo, per cori di discriminazione territoriale della curva romanista. Palla all'arbitro e tutti a centrocampo, dopo circa un minuto la ripresa del gioco. In precedenza, dopo i primi cori, un avviso via altoparlante aveva gia' minacciato lo stop dell'incontro.