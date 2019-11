Squalifica Ancelotti, ricorso del Napoli

(ANSA) NAPOLI, 1 NOV - Il Napoli ha presentato ricorso d'urgenza contro la squalifica di Carlo Ancelotti, espulso nel corso di Napoli-Atalanta di mercoledì. Il tecnico azzurro era stato espulso dall'arbitro Giacomelli per le proteste per il presunto rigore non fischiato su Llorente.