Ue, nessun piano per hot spot in Libia

(ANSA) - BRUXELLES, 31 OTT - "Il piano sulla Libia" di voler creare degli hot spot sotto il controllo della Ue "non esiste e non c'è neanche modo di considerarlo in futuro". Lo ha reso noto una portavoce della commissione europea a chi le chiedeva di commentare un eventuale piano nel Paese nordafricano ribadendo che in Libia "non ci sono le condizioni per considerarlo un Paese sicuro".