Tv: #Ragazzicontro, gli studenti si confessano a Piervincenzi

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - I ragazzi raccontano in forma anonima, mettendo le loro confessioni scritte in una scatola, la cosa peggiore fatta o subita: un tentativo di suicidio, le botte subite da un ragazzo, una violenza sessuale. Prende il via mercoledì 6 novembre in seconda serata su Rai2 #Ragazzicontro: un viaggio immersivo nel mondo dell'adolescenza, condotto da Daniele Piervincenzi. "Uno dei programmi più intensi e belli della stagione - ha detto il direttore di rete Carlo Freccero nel corso della presentazione a viale Mazzini - Una modalità inedita di racconto, a metà strada tra il docureality e il talk". Poi ha aggiunto: "Questo programma fa una triangolazione con Il Collegio e Volevo essere una rockstar. Interagiscono fra loro, come se fosse un unico programma con tre diverse declinazioni".

Un vero e proprio esperimento sociale che coinvolge gli studenti di sei scuole italiane, chiamati a discutere, analizzare e raccontare in prima persona le speranze e le paure dell'età adolescenziale. Un percorso collettivo e personale per ciascuno dei partecipanti, che hanno qui l'opportunità di manifestare e affrontare un vissuto talvolta molto più difficile e complesso di quanto sia possibile immaginare.

Un'operazione, televisiva e sociale, resa possibile anche grazie alla collaborazione di sei istituti scolastici, molto diversi tra loro, che restituiscono qui uno specchio della scuola italiana oggi. Queste le scuole coinvolte: Istituto Gassman di Roma (prima puntata), Istituto Superiore Curie di Milano, Scuola Media Leonardo Da Vinci di Torino, Istituto Alberghiero S.Paolo di Bari, Istituto Almanza di Pantelleria, Istituto Professionale Ipsia Giorgi-Fermi di Trevi. (ANSA).