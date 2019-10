Rogo distrugge il castello di Okinawa

(ANSA) - TOKYO, 31 OTT - E' andato completamente distrutto in un incendio l'edificio principale del castello di Okinawa, Patrimonio dell'umanità Unesco. Le fiamme sono divampate nelle prime ore del mattino di giovedì e poco hanno potuto fare le oltre 10 autobotti dei vigili del fuoco. La polizia ha comunicato che non si conoscono al momento le cause del rogo e si esclude la presenza di feriti.

L'antico castello Shuri è una delle principali attrazioni turistiche nell'isola a sud ovest dell'arcipelago e risale al regno Ryukyu, che governò sul territorio per 450 anni, prima dell'integrazione di Okinawa da parte giapponese, nel 1879.

Sebbene il castello venne seriamente danneggiato durante i bombardamenti statunitensi, nel corso della Seconda guerra mondiale, il complesso fu parzialmente restaurato e aperto al pubblico all'interno di un parco nazionale nel 1992. Nel dicembre del 2000 il sito è diventato l'undicesimo Patrimonio dell'umanità in Giappone.