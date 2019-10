Pakistan: rogo treno, morti salgono a 73

(ANSA) - ISLAMABAD, 31 OTT - Sale ancora il bilancio delle vittime dell'incendio scoppiato oggi a bordo di un treno passeggeri in Pakistan: Muhammad Baqir, un funzionario dell'ufficio per le emergenze, ha detto all'ANSA che i morti accertati sono adesso almeno 73, mentre altre 42 persone risultano ferite.

Baqir ha detto che le operazioni di soccorso sono terminate e che i feriti sono stati trasportati in ospedali di Liaqatpur e Bahawalpur City.