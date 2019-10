Donna uccisa: ex genero confessa

(ANSA) - BARI, 31 OTT - Si è dichiarato colpevole Cristoforo Aghilar il 36enne che ha ucciso lunedì sera ad Orta Nova (Foggia) con alcune coltellate Filomena Bruno, la mamma della sua ex fidanzata. Lo ha fatto durante l'udienza di convalida del fermo che si è conclusa poco fa in carcere davanti al Gip del Tribunale di Foggia, Domenico Zeno. La difesa dell'indagato ha chiesto l'esclusione della premeditazione. "Quello che ha fatto è gravissimo - ha detto all'uscita dal carcere il difensore, Francesco De Sanctis - Aghilar è più volte scoppiato a piangere. Ha ribadito che non aveva alcuna intenzione di ucciderla". Secondo la difesa l'unico intento dell'uomo quando si è recato a casa della vittima era quello di avere notizie della ex fidanzata con cui aveva convissuto per circa un mese in Germania. "Ha sentito la vittima urlare e a quel punto - ricostruisce l'avvocato - ha trovato in casa un coltello da sub con il quale ha colpito a morte Filomena Bruno".