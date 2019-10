Tesei, acceleriamo sulla ricostruzione

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 30 OTT - "A tre anni dal sisma ritrovarsi ancora così è un colpo al cuore": è quanto ha detto all'ANSA la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei a Norcia per ricordare il terremoto del 30 ottobre 2016 che provocò il crollo quasi totale della Basilica di San Benedetto e tanti danni al territorio.

"Questo è un giorno particolare che tre anni fa abbiamo tutti vissuto in maniera drammatica"! ha aggiunto la governatrice in quella che è stata la sua prima uscita ufficiale da neo eletta.

"Adesso - ha concluso Tesei - speriamo di poter accelerare il processo di ricostruzione". (ANSA).