Fed: taglia tassi un quarto di punto

(ANSA) - NEW YORK, 30 OTT - La Fed taglia i tassi di interesse di un quarto di punto. Il costo del denaro scende in una forchetta fra l'1,5% e l'1,75%. La Fed taglia i tassi di interesse per la terza volta da luglio: complessivamente ha ridotto il costo del denaro di 75 punti percentuali, con tagli da un quarto di punto a luglio, settembre e ottobre.

Restano incertezze e la Fed valuterà la strada appropriata per i tassi di interesse. E' quanto si legge nel comunicato della Fed diffuso al termine della due giorni di riunione.