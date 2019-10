Fca dialogo con Psa per aggregazione

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - "Sono in corso discussioni intese a creare un gruppo tra i leader mondiali della mobilità". Lo afferma Fca, in una nota, in merito alle notizie su "una possibile operazione strategica tra gruppo Psa e gruppo Fca".

L'azienda spiega di non avere "al momento altro da aggiungere". E anche il gruppo Psa "a seguito di indiscrezioni di stampa" conferma, da Parigi, di avere "discussioni in corso" con Fca per una "possibile fusione" con lo scopo di creare uno dei principali gruppi automobilistici mondiali".