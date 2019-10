Zingaretti, non il voto ma cambio passo

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Non voglio andare al voto e farò di tutto per dare vita a questo governo". Lo puntualizza Nicola Zingaretti del Pd, che però a Sky Tg 24 specifica: "la maggioranza deve cambiare passo, litigare meno e produrre di più. Serve al Paese, se no non verremo mai riconosciuti come una alternativa credibile alle destre".