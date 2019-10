Pioltello: pm: Rfi non garantì sicurezza

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - I dirigenti di Rfi, indagati per l'incidente ferroviario di Pioltello, nel Milanese, in cui nel gennaio 2018 morirono 3 persone e decine rimasero ferite, avrebbero omesso "di mettere a disposizione dei lavoratori di Trenord srl e di tutti i viaggiatori dei treni percorrenti" la linea interessata "attrezzature idonee ai fini della sicurezza" senza garantire così "che l'infrastruttura fosse mantenuta in buono stato di efficienza per la sicura circolazione dei treni".

Lo si legge nell'avviso di chiusura indagini della Procura.