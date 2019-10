Montella: "mia squalifica? Ho sbagliato"

(ANSA) - FIRENZE, 29 OTT - "La mia squalifica? Ho sbagliato, domenica sera sono andato un po' sopra le righe anche se talvolta servirebbe un po' di comprensione". Lo ha detto Vincenzo Montella commentando il convulso finale di domenica sera in cui è stato anche espulso Franck Ribery, squalificato per tre giornate. "Franck ha subito chiesto scusa da campione qual è - ha detto il tecnico - Fra noi c'è un bellissimo rapporto, già prima che lui arrivasse, ieri ci siamo chiariti anche per le sue proteste per il cambio, ha chiesto scusa e ha capito pure lui di essere andato sopra le righe". Montella ha poi aggiunto che la società non presenterà ricorso sulla squalifica di Ribery. "Mi sono confrontato coi dirigenti, accettiamo la sentenza, Franck ha sbagliato seppur a ragione - ha sorriso - La società ha creduto che non fosse opportuno fare ricorso. Adesso pensiamo a ripartire, ci aspetta un impegno tosto ma vogliamo rialzarci, non dobbiamo perdere l'entusiasmo ma continuare a sognare".