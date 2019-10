Lo Zecchino d'Oro diventa un film per Rai1

(ANSA) - ROMA, OCT 29 - "Anche io sono stato un bambino dello Zecchino, per molto tempo l'ho tenuto nascosto, poi ho capito che era arrivato il momento di condividerlo e raccontarlo perché è una storia che riguarda tutti e anche le canzoni sono diventati nostro patrimonio, Mariele Ventre è stata la mia maestra". Lo racconta il regista Ambrogio Lo Giudice che porta in tv domenica 3 novembre in prima serata su Rai1, il film tv I ragazzi dello Zecchino d'Oro, con Matilda De Angelis, nel ruolo di Mariele Ventre, Maya Sansa, Antonio Gerardi e Simone Gandolfo in quello di Cino Tortorella. Il film tv è stato presentato a viale Mazzini dal regista dal direttore di Rai Fiction Eleonora Andretta e dal cast che vede anche Valentina Cervi, Ruben Santiago Vecchi e Stefano Pesce. Presente anche la sorella di Mariele Ventre: "Mia sorella aveva due passioni nella vita: la musica, aveva un diploma di pianoforte, e i bambini". Il tv movie, una co-produzione Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica, prodotto da Francesco e Federico Scardamaglia, racconta la nascita del Piccolo Coro dell'Antoniano attraverso le vicende di tre piccoli amici. (ANSA).