Iraq: Karbala, uccisi 18 manifestanti

(ANSA) - BAGHDAD, 29 OTT - Uomini mascherati hanno sparato sui manifestanti questa mattina nella città santa di Karbala, a sud di Baghdad, uccidendo 18 persone e ferendone centinaia: lo ha reso noto un funzionario iracheno citando un testimone.

Da giorni sono in corso proteste popolari in tutto il centro e il sud dell'Iraq, abitato in prevalenza da sciiti, contro il carovita, la corruzione e la mancanza di servizi pubblici.

Il testimone ha raccontato che i manifestanti si trovavano in alcune tende montate in una piazza della città quando sono stati raggiunti da colpi di arma da fuoco sparati da un'auto in corsa.

Sempre secondo il testimone, che ha voluto mantenere l'anonimato, a quel punto sono arrivati uomini mascherati vestiti di nero che hanno cominciato a sparare contro i manifestanti.