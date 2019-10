Tiger Woods vince Zozo Champions

(ANSA) - INZAI CITY (GIAPPONE), 28 OTT - Tiger Woods ha vinto lo Zozo Champions del Giappone, torneo del Pga tour, eguagliando il proprio record di trionfi a quello di Sam Snead, di 82 vittorie, insuperato dal 1965. L'americano 43enne ha completato le ultime 7 buche del torneo sotto la pioggia, battendo il favorito Hideki Matsuyama con tre colpi all'Accordia Golf Narashino Country Club. Woods ha subito il suo quinto un intervento chirurgico al ginocchio sinistro appena due mesi fa e in Giappone aveva dato il via alla sua 23/a stagione in PGA.