Presidente di Bio-on non risponde al Gip

(ANSA) - BOLOGNA, 28 OTT - Il presidente di Bio-on Marco Astorri, ai domiciliari dal 24 ottobre nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Bologna per manipolazione di mercato e false comunicazioni sociali, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia davanti al Gip Alberto Ziroldi. I suoi difensori, avvocati Tommaso Guerini e Filippo Sgubbi, fanno sapere che Astorri si riserva "di chiedere quanto prima un interrogatorio al Pm, nel quale verrà depositata una memoria tecnica volta a confutare le accuse che gli sono mosse".

Inoltre alla luce del fatto che Astorri "ha presentato le proprie dimissioni da tutte le cariche societarie all'interno di Bio-on Spa" i difensori hanno presentato richiesta di sostituzione della misura degli arresti domiciliari "con altra meno afflittiva, ritenendo non più sussistenti i requisiti dell'attualità delle esigenze cautelari e della proporzionalità di tale misura".