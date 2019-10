Medvedev, al via 'Las Vegas' Mar Nero

(ANSA) - MOSCA, 28 OTT - Il primo ministro russo Dmitry Medvedev ha firmato il decreto con cui dà ordine d'istituire la Costa d'Oro a Yalta, in Crimea, rinomata località turistica della penisola contesa con l'Ucraina. Ovvero un'area, vasta oltre 146mila metri quadri, dove sarà legalizzato il gioco d'azzardo. La 'Las Vegas' sul Mar Nero sarà localizzata nell'area di Katsiveli, al di fuori dei confini della città, come prescritto dalle leggi federali. Il decreto potrebbe essere il tassello finale di un lungo iter cominciato fin dai primi giorni del 'ritorno' della Crimea nella madrepatria. Il presidente Vladimir Putin aveva firmato la legge sull'istituzione di zone di gioco d'azzardo in Crimea e Sochi nel luglio 2014 ma le scadenze per la costruzione di strutture legate al gioco d'azzardo sulla penisola sono state spostate più volte. Lo riporta Interfax.