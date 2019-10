(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Quello in Umbria "era un esperimento.

Non ha funzionato questo esperimento. Tutta la teoria per cui si diceva che se ci fossimo alleati con un'altra forza politica saremmo stati un'alternativa non ha funzionato". Lo ha detto Luigi Di Maio intervistato a Sky Tg24 parlando di "strada impraticabile" per il patto Pd-M5s.