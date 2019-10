(ANSA) - BEIRUT, 28 OTT - L'esercito iracheno ha oggi imposto il coprifuoco notturno a Baghdad per cercare di contenere le proteste popolari in corso da venerdì scorso. Lo riferiscono media iracheni, mentre stamani il coprifuoco era stato levato dalle città del sud del Paese anch'esse rivoltatesi contro le politiche socio-economiche del governo centrale. Il coprifuoco a Baghdad entra in vigore alla mezzanotte locale (le 23 in Italia) e rimane in vigore fino alle 6.

Da ieri manifestanti e attivisti erano riusciti a rimanere nella centrale piazza Tahrir della capitale. Le forze di sicurezza tentano di evitare che i manifestanti occupino gli spazi pubblici della città.