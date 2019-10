Roma, arrestato per droga rapper Mr Melt

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Finisce nei guai il rapper romano Matteo Sammarco, in arte Mr Melt. Venerdì pomeriggio è stato fermato dalla polizia per un controllo a piazza Vittorio mentre era in auto con altri tre amici e, a quanto reso noto, è stato trovato in possesso di droga. Secondo quanto si è appreso, quando è stato fermato per il controllo dai poliziotti del commissariato Esquilino, avrebbe spinto un agente e poi si sarebbe sfilato dai pantaloni un sacchetto buttandolo per terra.

All'interno la polizia ha trovato circa un grammo di cocaina, uno di ketamina e qualche grammo di hashih. E' stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso dei controlli antidroga degli ultimi giorni nelle principali piazze di spaccio la polizia ha arrestato altre nove persone.