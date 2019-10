Predappio, in tremila a cripta Mussolini

(ANSA) - PREDAPPIO (FORLÌ-CESENA), 27 OTT - Sono circa tremila le persone a Predappio per la manifestazione organizzata dagli Arditi d'Italia in occasione del 97esimo anniversario della marcia su Roma che il 28 ottobre 1922 portò il fascismo al potere. Una dozzina i grossi pullman arrivati oggi, prevalentemente da Veneto, Lombardia, Toscana, Lazio ed Emilia-Romagna.

Il corteo, aperto da un maxi tricolore di una decina di metri portato a braccio, è partito dalla piazza della chiesa di Sant'Antonio e ha percorso un chilometro e mezzo per raggiungere il cimitero di San Cassiano dove si trova la cripta di Benito Mussolini cui il paese dell'Appennino forlivese ha dato i natali. "Non siamo gli imbalsamatori del passato ma gli anticipatori del futuro", recita uno dei tanti cartelli che hanno sfilato. All'arrivo al cimitero oltre a letture e al silenzio osservato si sono levati anche saluti romani.