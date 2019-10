Papa, con Sinodo nuove vie, no ideologie

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 27 OTT - Il Sinodo ha voluto "aprire nuove strade all'annuncio del Vangelo". "Ci siamo sentiti allora spronati a prendere il largo, a lasciare i lidi confortevoli dei nostri porti sicuri per addentrarci in acque profonde: non nelle acque paludose delle ideologie, ma nel mare aperto in cui lo Spirito invita a gettare le reti". Lo ha detto il Papa all'Angelus aggiungendo che non si può restare indifferenti al grido arrivato dai popoli dell'Amazzonia. "Dopo queste tre settimane non possiamo far finta di non averlo sentito. Le voci dei poveri, insieme a quelle di tanti altri dentro e fuori l'assemblea sinodale, Pastori, giovani, scienziati, ci spingono a non rimanere indifferenti".