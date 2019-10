Gori, aumentare stipendi sindaci

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Il Pd è attento agli amministratori locali e "il lavoro sulla legge di bilancio ha prodotto dei risultati. Non è tutto ciò che volevamo e oggi chiederemo al partito un impegno forte per migliorare la manovra a vantaggio dei territori. Chiediamo, tra l'altro, di aumentare l'indennità per i sindaci dei piccoli comuni: è battaglia dignità, bisogna portare lo stipendio da 1000 a 1500 euro al mese" prendendo le risorse dai risparmi conseguenti al taglio dei parlamentari. Lo annuncia Giorgio Gori, coordinatore del forum dei sindaci Pd.