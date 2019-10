Federer, 10/a vittoria nella sua Basilea

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Roger Federer ha messo un'altra tacca nella sua straordinaria carriera, vincendo per la 10ma volta il torneo di Basilea, la sua città natale. Nella finale di oggi contro l'australiano Alex de Minaur non c'è stata storia, con il 'Divino' che si è imposto facilmente in due set (6-2 6-2) per il titolo n.103 della sua incredibile bacheca. Quello di Basilea è il decimo trionfo nel torneo svizzero, in cui ha disputato 15 finali su 16 partecipazioni. Per Federer si tratta del 4/o successo stagionale dopo Dubai, Miami e Halle. Il recordman Jimmy Connors è ora distante solo 6 lunghezze (109).