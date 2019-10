Cinema: box office Usa, Joker si riprende la vetta

(ANSA) - ROMA, OCT 27 - E' ancora duello tra cattivi in vetta al box office Usa. 'Joker', il film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix clown cattivo, incassa 18,9 milioni di dollari nel week end e riconquista la vetta alla quarta settimana di programmazione, superando i 277 milioni sul mercato nord americano e va verso gli 800 milioni di dollari a livello mondiale.

Perde il primo posto il sequel di Maleficent, remake-spin off del classico Disney La bella addormentata nel bosco, con Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer, che è secondo con 18,5 milioni di dollari e un totale di 65 alla seconda settimana.

Terza piazza per 'La famiglia Addams' in versione animata con 11,7 milioni di dollari (72 in totale) (ANSA).