La 'spia' Maria Butina arrivata a Mosca

(ANSA) - MOSCA, 26 OTT - Maria Butina, 31 anni, la 'spia' russa arrestata negli Usa con grande clamore nel luglio 2018, è giunta a Mosca dopo essere stata scarcerata al termine della pena di 18 mesi scontata in una prigione della Florida. In un breve incontro con i giornalisti al suo arrivo in aeroporto, Butina ha ringraziato i suoi sostenitori che l'hanno sempre appoggiata fin dal suo arresto.

La 'spia' si è dichiarata colpevole di aver cospirato contro gli Stati Uniti cercando di infiltrare la potente lobby delle armi Nra e di creare canali di comunicazione occulta tra il governo russo e il Partito Repubblicano.