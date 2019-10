Conte, nel 2021 taglio cuneo a imprese

(ANSA) - ANCONA, 26 OTT - "Per la riduzione del cuneo fiscale ci sono 3 miliardi che serviranno a rendere più pesante la busta paga dei lavoratori. Non è una somma ingente, ce ne rendiamo conto: faremo di più l'anno prossimo e confidiamo che incrementando le risorse potremo metterle a disposizione anche delle imprese. Sono d'accordo con la prospettiva". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte all'assemblea nazionale della Cna ad Ancona, parlando del taglio del cuneo fiscale previsto dalla manovra per il 2020.