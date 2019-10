Umbria: Meloni, governo vedrà sconfitta

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Sono molto contenta che questa mattina in Umbria sia arrivato mezzo governo italiano per mettere la faccia sulla sconfitta che subiranno domenica. Perché lunedì sarà ancora più chiaro che i cittadini italiani non vogliono essere governati da queste persone e vogliono potersi scegliere liberamente un governo, come accade in tutto il mondo.

I decreti del terremoto fatti all'ultimo minuto, piuttosto che i soldi dati ai dipendenti della Regione, non serviranno: questa Regione vuole libertà e un'amministrazione che si occupi dei suoi problemi. E questo la sinistra non lo può più fare". Così la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a Orvieto, in Umbria.