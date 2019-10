Gabrielli, a Roma non è storia di scippo

(ANSA) - ROMA, 25 OCT - "Gli accertamenti che l'autorità giudiziaria disvelerà quando riterrà opportuno non ci raccontano la storia di due poveri ragazzi scippati. Lo dico tenendo sempre ben presente, non vorrei essere equivocato su questo, che stiamo parlando della morte di un ragazzo di 24 anni". Lo ha detto il capo della polizia Franco Gabrielli sul caso del ragazzo ucciso ieri a Roma. L'omicidio, aggiunge, indica "forse che tutti dovremmo avere un atteggiamento di grande cautela, senza anticipare giudizi ed emettere sentenze e senza utilizzare la sicurezza come strumento di contesa politica". I responsabili, sottolinea, "sono stati subito individuati e sono stati definiti i contorni di una vicenda che con una città alla deriva ed in mano al crimine ha poco a che fare. Che Roma abbia i suoi problemi credo nessuno non lo riconosca, ma rappresentarla come Gotham City....".