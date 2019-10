Fb lancia sezione News, al via negli Usa

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Facebook lancia negli Stati Uniti una nuova sezione del suo social dedicata alle notizie. Si chiama News e per ora, spiega l'azienda in un post, è in fase di test su un gruppo di utenti, a cui fornirà notizie nazionali e locali in alcune aree metropolitane come New York e Los Angeles. Un team di giornalisti sceglierà le notizie del giorno da mettere in evidenza. Facebook ha lavorato al progetto per mesi.

La novità arriva proprio in una fase in cui il social è alle prese con la proliferazione di fake news.