Baglioni, 12 concerti alle Terme di Caracalla

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Claudio Baglioni si prende le Terme di Caracalla. Il cantautore, che ha da poco festeggiato i 50 anni di carriera, è pronto a tornare sul palco e lo farà con "Dodici Note": 12 serate, il prossimo giugno, nel sito archeologico romano per ripercorrere tutti i suoi successi, in un’inedita dimensione classica con orchestra e coro.

Dodici serate, come le dodici note e come i dodici brani che compongono il nuovo album di inediti in uscita la prossima primavera. Tra queste tracce, “Gli Anni Più Belli”, brano inedito che dà il titolo al nuovo film di Gabriele Muccino, al cinema dal 13 febbraio.

E' la prima volta che la stagione estiva dell’Opera di Roma alle Terme di Caracalla ospiterà dodici serate consecutive dello stesso artista. "Accogliamo con gioia il progetto musicale di Claudio Baglioni, accompagnato da orchestra e coro – dichiara Carlo Fuortes, sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma –.

Negli ultimi anni, con una rigorosa attenzione alla qualità delle proposte, il palcoscenico ha accolto progetti unici dedicati a grandi artisti della musica di oggi: i concerti di Claudio Baglioni entrano di diritto tra questi".

Queste le date di “Dodici Note”: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vendita generale dei biglietti dal 28 ottobre.

